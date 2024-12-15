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Немецкого журналиста возмутило состояние городов в Донбассе, взятых ВС РФ

Журналист Репке возмутился из-за сохранности взятых ВС РФ городов в Донбассе

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Станислав Красильников/РИА Новости

Украинские военнослужащие прилагают недостаточно усилий для «обороны» городов в Донбассе, что позволяет бойцам Вооруженных сил РФ брать их под контроль в почти нетронутом состоянии. Об этом в своем аккаунте на платформе X написал немецкий журналист Юлиан Репке.

Он обратил внимание, что взятые российскими солдатами населенные пункты в Донбассе находятся в довольно хорошем состоянии.

«Почему русские занимают города <...> почти нетронутыми?» — задался вопросом журналист.

В результате Репке пришел к выводу, что украинское руководство решило просто отказаться от данных населенных пунктов и отступить. По его мнению, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хочет нести большие потери в Донбассе, чего нельзя сказать о Харьковской области.

14 декабря военные ВС РФ заняли здание городского совета в западной части населенного пункта Курахово, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР). После этого солдаты подняли над строением российский флаг.

В настоящее время бои за город продолжаются. 15 декабря председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что сейчас военнослужащие страны зачищают от формирований ВСУ населенные пункты к югу от Курахово.

Ранее подразделения ВС РФ за неделю взяли под свой контроль семь населенных пунктов.

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