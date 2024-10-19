В Тамбовской области выросло число погибших при взрыве газа в жилом доме

Число погибших при взрыве бытового газа в жилом доме, расположенном в городе Кирсанов в Тамбовской области, выросло до трех человек. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

«При разборе конструкций обнаружено тело еще одного погибшего», — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что еще пять граждан получили травмы различной степени тяжести.

После взрыва в здании начался пожар, но к текущему моменту сотрудники экстренных служб уже ликвидировали открытое горение. Всего к устранению последствий ЧП привлекли 34 специалиста и 18 единиц техники.

Как рассказали в МЧС РФ, сейчас с жильцами дома работают психологи. Также для людей подготовили пункт временного размещения, рассчитанный на 60 человек.

Взрыв бытового газа в пятиэтажном доме на улице Коммунистической в Кирсанове произошел рано утром 19 октября в 4:55 (совпадает с мск).

Первым о происшествии в одной из квартир на четвертом этаже здания сообщил губернатор региона Максим Егоров. Тогда он заявил, что в результате ЧП погибли два человека.

Ранее в Республике Башкортостан арестовали мужчину, спровоцировавшего взрыв газа в жилом доме.