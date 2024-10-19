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В Багдаде разгромили офис канала из-за репортажа, где лидера ХАМАС назвали «террористом»

В Ираке разгромили офис канала MBC после репортажа о лидере ХАМАС Синваре

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Mohammed Salem/Reuters

В Багдаде демонстранты ворвались в офис канала MBC и устроили там погром после репортажа, в котором ликвидированных лидеров ХАМАС и «Хезболлы» назвали «террористами». Об этом сообщает Telegram-канал Sabereen News.

После кончины лидера ХАМАС Яхьи Синвара журналисты подготовили репортаж, в котором он назван «террористом». Там также упоминаются другие преступления представителей палестинского движения. После сюжета шиитские и палестинские организации обвинили MBC и его сотрудников в предательстве, служении израильским интересам и США. Кроме того, там призвали бойкотировать канал. Власти отправили к офису MBC полицейских, но им не удалось сдержать толпу: часть активистов проникла внутрь здания, устроила погром и постаралась устроить там пожар.

17 октября Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации лидера политбюро ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа. В 25 лет он организовал подразделение «Аль-Маджд», которое через несколько лет стало частью движения. Он расправлялся с палестинцами, которых обвиняли в сотрудничестве с Израилем, а также с нарушителями принятых в исламе правил. За это его прозвали «мясником из Хан-Юниса». Израильские власти считают, что он несет ответственность за нападение на страну 7 октября 2023 года.

Ранее в США рассказали, что Израиль «случайно» ликвидировал главу ХАМАС.

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