Средства ПВО сбили два беспилотника над Черным морем

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника самолетного типа над акваторией Черного моря.

По словам губернатора, беспилотные летательные аппараты были сбиты на высоте почти 2 км.

Днем 11 декабря средства ПВО сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области.

Украинские военные за сутки выпустили 34 снаряда и четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) по региону. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, одними из целей стали поселок Малиновка и село Щетиновка в Белгородском районе. В сторону этих населенных пунктов военные ВСУ выпустили шесть боеприпасов и один дрон.

В ночь на 11 декабря над территорией Брянской области были сбиты 14 беспилотников Вооруженных сил Украины.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на Украине заявили о желании заменить беспилотниками дальнобойные ракеты Запада.