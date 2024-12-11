В Израиле допустили новую сделку с ХАМАС по освобождению всех заложников

Министр обороны Израиля Исраэль Кац в разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил, что есть шанс заключить новую сделку с палестинским движением ХАМАС по освобождению всех заложников, удерживаемых в секторе Газа, включая американских граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу израильского министерства обороны.

В настоящее время посредники проводят консультации, чтобы достичь перемирия в Газе и добиться вывода израильских войск из Филадельфийского коридора — территории на границе между Египтом и Газой.

В среду телеканал Al Arabiya сообщил, что ХАМАС передал список удерживаемых в секторе Газа израильских заложников официальным лицам Египта.

Пока далеко не все заложники, захваченные ХАМАС, освобождены. 19 ноября Нетаньяху заявил, что еврейское государство выплатит по $5 млн за каждого заложника, которого помогут вызволить из плена палестинской организации.

Ранее тысячи израильтян вышли на улицы, требуя освобождения заложников в Газе.