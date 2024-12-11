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Главный инвестор «Химок» отправлен под домашний арест

Baza: главного инвестора «Химок» Садыгова отправили под домашний арест

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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Главный инвестор подмосковного клуба «Химки» Туфан Садыгов находится под домашним арестом. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По информации источника, Садыгов был задержан еще в ноябре 2024 года, на него было возбуждено дело по статье 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». При этом источник утверждает, что Садыгов был отправлен под домашний арест, хотя следствие просило заключить его под стражу.

Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале отметил, что арест Садыгова не связан с финансовыми проблемами футбольного клуба. «Химки» недавно закрыли долги перед игроками по заработной плате по октябрь включительно. Скорее всего, арест вызван коммерческой деятельностью предпринимателя.

Садыгов — отец нападающего подмосковной команды Ильи Садыгова.

«Химки» выступают в Российской премьер-лиге (РПЛ) и после 18-ти туров национального первенства идут в зоне стыковых матчей на 13-й позиции. В активе подмосковной команды 16 очков и всего три победы.

Ранее стало известно, что в «Динамо» ищут замену футболисту, который хочет уйти из-за СВО.

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