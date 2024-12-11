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Аудиторы раскритиковали метод избавления США от ядерных отходов

Аудиторы назвали неполной стратегию избавления США от ядерных отходов

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Sergey Novikov/Shutterstock/FOTODOM

Аудиторы посчитали неполной стратегию избавления США от ядерных отходов. Соответствующий отчет офиса по контролю за правительством американского конгресса публикует РИА Новости.

«Стратегия управления по обработке, хранению и утилизации новых отходов не является всеобъемлющей и не в полной мере учитывает все юридические требования», — заявили в проверяющих структурах.

Аудиторы посчитали, что Национальное управление ядерной безопасности США не определило все источники и объемы ядерных отходов в среднесрочной перспективе (11-25 лет) и не скоординировало планы по их утилизации. Также аналитики посчитали необоснованной запрошенные управлением средства на избавление отходов в ближайшие пять лет ($2,5 млрд) из-за того, что они были запрошены по итогам некорректно проведенного анализа на основе не вполне валидной путанной информации.

До этого Лондон опроверг информацию о взломе хакерами систем комплекса по переработке ядерных отходов Селлафилд.

Газета Guardian 4 декабря заявила на своем сайте, что хакеры еще в 2015 году могли установить на компьютерах Селлафилда шпионские программы.

Атомный комплекс Селлафилд, расположенный на северо-западе Англии, специализируется на вывозе, переработке и утилизации всех основных типов ядерных отходов, в том числе и высокорадиоактивных. На территории комплекса хранится отработанное ядерное топливо с британских АЭС и значительные запасы плутония, который ранее использовался в военных атомных проектах.

Ранее американская Holtec International выразила озабоченность из-за ядерных отходов на Украине.

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