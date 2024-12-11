Аудиторы раскритиковали метод избавления США от ядерных отходов

Аудиторы посчитали неполной стратегию избавления США от ядерных отходов. Соответствующий отчет офиса по контролю за правительством американского конгресса публикует РИА Новости.

«Стратегия управления по обработке, хранению и утилизации новых отходов не является всеобъемлющей и не в полной мере учитывает все юридические требования», — заявили в проверяющих структурах.

Аудиторы посчитали, что Национальное управление ядерной безопасности США не определило все источники и объемы ядерных отходов в среднесрочной перспективе (11-25 лет) и не скоординировало планы по их утилизации. Также аналитики посчитали необоснованной запрошенные управлением средства на избавление отходов в ближайшие пять лет ($2,5 млрд) из-за того, что они были запрошены по итогам некорректно проведенного анализа на основе не вполне валидной путанной информации.

До этого Лондон опроверг информацию о взломе хакерами систем комплекса по переработке ядерных отходов Селлафилд.

Газета Guardian 4 декабря заявила на своем сайте, что хакеры еще в 2015 году могли установить на компьютерах Селлафилда шпионские программы.

Атомный комплекс Селлафилд, расположенный на северо-западе Англии, специализируется на вывозе, переработке и утилизации всех основных типов ядерных отходов, в том числе и высокорадиоактивных. На территории комплекса хранится отработанное ядерное топливо с британских АЭС и значительные запасы плутония, который ранее использовался в военных атомных проектах.

Ранее американская Holtec International выразила озабоченность из-за ядерных отходов на Украине.