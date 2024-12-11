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Шольц объяснил, зачем Германия поддерживает Украину

Шольц заявил, что Германия поддерживает Украину из-за экономической выгоды

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Fabrizio Bensch/Reuters

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин поддерживает Украину, поскольку инвестиции в республику после окончания конфликта принесут экономическую пользу его стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление канцлера на германо-украинском экономическом форуме в Берлине.

По его словам, после завершения конфликта Москвы и Киева на Украине будут темпы роста и возможности развития, которые наблюдались в странах, вступивших в ЕС за последние десятилетия. Шольц напомнил, что Германия в свое время сыграла важную роль в «историях успеха» этих государств и получила выгоду. Он выразил надежду, что то же самое произойдет и в случае с Украиной.

Канцлер подчеркнул, что именно поэтому ФРГ поддерживает Киев в его стремлении к справедливому миру.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Германия — это крупнейший союзник Украины в сфере обороны. Шмыгаль отметил, что взаимодействие с ФРГ даст Киеву широкие перспективы в области военной промышленности.

Ранее глава МИД Украины призвал Запад к ужесточению санкций против России.

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