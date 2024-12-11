Неизвестные угрожали расправой военкору из Санкт-Петербурга

Военкор из Санкт-Петербурга Роман Сапоньков рассказал об угрозах расправы над ним и его семьей. Об этом сообщает «Фонтанка».

По словам журналиста, неизвестные требуют, чтобы он удалил свой Telegram-канал с более чем 100 тысячами подписчиков. Сапоньков полагает, что угрозы к нему поступают от «кого-то внутри страны», кому не нравится его работа.

Военкор уточнил, что первые сообщения он получил 6 ноября. Тогда неизвестный потребовал удалить Telegram-канал в течение пяти дней, угрожая убийством. Спустя время ситуация повторилась, и к тому же человек с тем же ником и аналогичными угрозами стал писать сестре Сапонькова.

Согласно сообщению в Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полиция возбудила уголовное дело по обращению военкора об угрозах. Правоохранители также приняли меры к розыску и задержанию лиц, причастных к преступлению.

В ноябре в Москве задержали мужчину, который приехал домой к военному корреспонденту Александру Коцу и угрожал его супруге. По данным следствия, мужчина пытался оказать психическое воздействие на жену журналиста, желая воспрепятствовать его профессиональной деятельности.

Ранее в Госдуме отреагировали на угрозы семье оставившего послание в Марьинке солдата.