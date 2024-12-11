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Получить кипрские визы стало сложнее

АТОР: Кипр усложнил получение виз для россиян до уровня шенгенских

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Кипр усложнил получение виз для россиян до уровня шенгенских — теперь собрать документы станет труднее, а сроки рассмотрения будут увеличены. Об этом сообщает в пресс-релизе Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на документ российского консульства.

Одно из основных нововведений, которое усложняет получение кипрской визы — увеличение сроков рассмотрения прошения на визу до 15 дней. Также Кипр теперь требует предоставить консульским работникам выписку из Социального фонда России за последние десять лет, выписки с банковских счетов с операциями за три месяца, а также сведения о зарплате за шесть месяцев — при том, что ранее требовалась информация за прошедший месяц.

Туроператор Space Travel считает, что новые требования Кипра практически сравнялись с требованиями для получения шенгенских виз для россиян.

До этого консультант Александр Беспалов призвал получать шенгенские визы в Армении или Казахстане.

Ранее стало известно, через какие страны россияне чаще всего оформляют шенгенские визы.

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