Судьба пяти человек с перевернувшегося на Сахалине судна остается неизвестной

В настоящее время остается неизвестной судьба пяти человек, которые находились на борту грузового судна «Григорий Ловцов», опрокинувшегося на Сахалине. Об этом сообщили в Telegram-канале управления МЧС России по Сахалинской области.

«Поиски ведутся силами Морской спасательной службы. Водолазы МЧС России со всем необходимым оборудованием готовы оказать помощь в поиске пропавших», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что всего к работам привлекли 36 человек и 11 единиц техники.

«Григорий Ловцов» опрокинулся в порту Корсаково в Сахалинской области утром 18 октября. К текущему моменту в медицинские учреждения доставили троих членов экипажа, один из которых попал в реанимацию. Еще двоих человек спасти не удалось.

По предварительным данным, судно перевернулось, так как было перегружено. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Ранее стало известно, что на перевернувшемся на Сахалине судне могли находиться 13 человек.