Медведь разодрал стадо овец и напугал жителей села под Новосибирском

В Кыштовском районе Новосибирской области медведь держит в страхе жителей нескольких деревень, хищник регулярно наведывается в села. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

В окрестностях деревни Воскресенка медведь напал на стадо овец, хищник растерзал шесть животных. Семь овец пропали, возможно, переплыв реку. Хищник, преследуя выживших, убежал в сторону озера Крючного. В министерстве природы Новосибирской области призвали жителей Кыштовского района не паниковать и успокоиться.

«Там не медведь, а собаки или волк съел трех овец, которые были на самовыпасе в лесу. А медведь пришел уже на останки, погрыз их и ушел в тайгу. Наш инспектор выезжал туда: медведь уже три дня к этому месту не приходил», — сообщили в министерстве.

До этого сообщалось, что в Калтанском районе Кемеровской области полицейским пришлось ликвидировать медведя, который наведывался на участки местных жителей. Жителей поселка Малиновка напугал медведь, который стал прогуливаться по улицам и пробираться на участки. Хищник громил садовые постройки, ел овощи и совершенно не боялся людей.

Ранее в крымском парке львов хищники загрызли сотрудницу.