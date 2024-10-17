Суд в Москве «заминировали» перед заседанием по делу Блиновской

Здание Савеловского районного суда эвакуировали из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва Online».

17 октября именно в этом суде должно было состояться очередное заседание по делу Елены Блиновской.

Информации о результатах проверки здания на наличие взрывных устройств на данный момент не поступало.

В прошлый четверг стало известно, что суд снял арест с нескольких счетов Блиновской, чтобы «королева марафонов» смогла оплатить часть миллиардного долга перед Федеральной налоговой службой (ФНС).

Блиновскую задержали в 2023 году, с 22 января 2024-го она находится в СИЗО. Прокуратура обвиняет «королеву марафонов» в неуплате налогов на 906 млн рублей, отмывании значительной части этих средств и нарушении правил оборота платежей.

10 октября сообщалось, что суд вернул исковое заявление блогера Елены Блиновской к ООО «Багет» о защите исключительных прав на марафоны, автором которых является она сама.

Ранее Блиновская пожаловалась на кражу ее марафонов.