Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд в Москве «заминировали» перед заседанием по делу Блиновской

Савеловский суд эвакуировали перед заседанием по делу Блиновской

close
Global Look Press

Здание Савеловского районного суда эвакуировали из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва Online».

17 октября именно в этом суде должно было состояться очередное заседание по делу Елены Блиновской.

Информации о результатах проверки здания на наличие взрывных устройств на данный момент не поступало.

В прошлый четверг стало известно, что суд снял арест с нескольких счетов Блиновской, чтобы «королева марафонов» смогла оплатить часть миллиардного долга перед Федеральной налоговой службой (ФНС).

Блиновскую задержали в 2023 году, с 22 января 2024-го она находится в СИЗО. Прокуратура обвиняет «королеву марафонов» в неуплате налогов на 906 млн рублей, отмывании значительной части этих средств и нарушении правил оборота платежей.

10 октября сообщалось, что суд вернул исковое заявление блогера Елены Блиновской к ООО «Багет» о защите исключительных прав на марафоны, автором которых является она сама.

Ранее Блиновская пожаловалась на кражу ее марафонов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами