Россиянка поверила мошеннику с сайта знакомств и лишилась 300 тысяч рублей

Приятель с сайта знакомств обманул жительницу Нижнего Новгорода, выманив у нее все сбережения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

41-летняя нижегородка познакомилась в сети с иностранцем, который представился Джейсоном. Между новыми знакомыми завязались романтические отношения. Возлюбленный пообещал женщине вскоре прилететь в гости.

В день встречи женщине поступил телефонный звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов другого государства. Звонивший сообщил, что ее возлюбленный задержан в аэропорту за перевозку чужих денег и теперь ему требуются средства, чтобы уладить ситуацию.

Желая помочь приятелю, россиянка перевела на указанные злоумышленниками неизвестные банковские счета свои сбережения в сумме почти 300 тыс. рублей. После совершенного перевода «Джейсон» перестал выходить на связь. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, личность афериста устанавливается.

Ранее пенсионерка похитила у матери деньги из-за любви к мошеннику.