Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка поверила мошеннику с сайта знакомств и лишилась 300 тысяч рублей

В Нижнем Новгороде женщина лишилась 300 тысяч рублей из-за знакомства на сайте

close
Shutterstock

Приятель с сайта знакомств обманул жительницу Нижнего Новгорода, выманив у нее все сбережения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

41-летняя нижегородка познакомилась в сети с иностранцем, который представился Джейсоном. Между новыми знакомыми завязались романтические отношения. Возлюбленный пообещал женщине вскоре прилететь в гости.

В день встречи женщине поступил телефонный звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов другого государства. Звонивший сообщил, что ее возлюбленный задержан в аэропорту за перевозку чужих денег и теперь ему требуются средства, чтобы уладить ситуацию.

Желая помочь приятелю, россиянка перевела на указанные злоумышленниками неизвестные банковские счета свои сбережения в сумме почти 300 тыс. рублей. После совершенного перевода «Джейсон» перестал выходить на связь. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, личность афериста устанавливается.

Ранее пенсионерка похитила у матери деньги из-за любви к мошеннику.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами