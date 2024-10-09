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Российские врачи спасли женщину с «синдромом разбитого сердца»

В Подмосковье врачи спасли пациентку с «синдромом разбитого сердца»

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Таисия Воронцова/РИА «Новости»

Врачи Пушкинской больницы в Подмосковье спасли 70-летнюю женщину с редким заболеванием сердца — синдромом Такоцубо, или «синдромом разбитого сердца». Об этом Минздрав Московской области сообщил в официальном Telegram-канале ведомства «Разборчивым почерком».

«Патология развивается на фоне внезапного стресса и проявляется временным нарушением функции сердечной мышцы», — пояснили врачи.

По словам медиков, это заболевание не менее опасно, чем инфаркт миокарда.

Восемь дней специалисты больницы оказывали помощь пожилой пациентке, после чего женщину выписали на амбулаторное лечение.

Ранее у россиянки, которая ни на что не жаловалась, во время диспансеризации выявили редкую болезнь поджелудочной железы — синдром Гулло. Эту патологию открыли в 1996 году, медики еще не успели изучить ее из-за того, что на сегодняшний день были зафиксированы ее единичные случаи.

Ранее были названы заболевания, с которыми можно спутать инсульт.

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