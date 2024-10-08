Названо число граждан Казахстана, проголосовавших на референдуме по АЭС

Явка на референдуме по строительству в Казахстане атомной электростанции составила 63,66%, всего проголосовало 7 млн 820 тысяч 204 человека. Об этом говорится на сайте казахстанского Центризбиркома.

«Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, составило 5 миллионов 561 тысяча 937 человек или 71,12 %», — сообщил ЦИК.

Референдум признали состоявшимся, а решение по вынесенному на голосование вопросу считается положительным.

В июне 2022 года министерство энергетики Казахстана сообщало, что АЭС планируется расположить на побережье озера Балхаш в селе Улькен Алма-Атинской области. Среди возможных поставщиков технологий власти страны рассматривали Китай, Южную Корею, Россию и Францию.

В середине сентября 2024 года глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что организация поддержит строительство АЭС в Казахстане.

Ранее международные наблюдатели оценили проведение референдума по АЭС в Казахстане.