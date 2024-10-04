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Боец СВО объяснил школьникам Владимира, почему убийство на войне — «не убийство»

Участник СВО объяснил школьникам Владимира, как происходит «поражение живой силы»

Участник боевых действий в зоне спецоперации Семен Стукалов рассказал девятиклассникам из Владимира, почему убийство человека на войне нельзя сравнивать с простым убийством. О встрече бойца СВО со школьниками рассказали в группе № 7 Владимира во «ВКонтакте».

На кадрах опубликованного видео заснята часть беседы Стукалова с учениками. Один из учеников спросил о том, что чувствовал солдат, «когда сделал самое первое убийство». Преподаватель поправила его, сказав, что «это не убийство, это война». После этого ветеран СВО ответил на поставленный вопрос.

«Поражение живой силы противника происходит. Ты стреляешь в противника и не знаешь, что с ним. Дистанции разные, боеприпасы разные. Так что ничего, еще один плюсик», — объяснил он.

Стукалов также напомнил, что главным врагом на Украине являются «нацисты», большую опасность также составляют иностранные наемники, участвующие в боях ради денег.

Недавно в Перми участник специальной военной операции (СВО) и бывший член краевого Заксобрания Александр Григоренко стал директором одной из городских школ.

Ранее российский депутат подарил школе пулемет, привезенный с СВО.

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