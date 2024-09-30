Инженер из Волгограда отдал мошенникам 10,8 млн рублей

Житель Волгограда пытался спасти свои накопления и перевел мошенникам более 10 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

62-летний инженер получил звонок от неизвестных, аферисты убедили мужчину в том, что злоумышленники пытаются завладеть его накоплениями и похитить со счетов все деньги. Чтобы уберечь средства, мошенники заставили пожилого мужчину оформить в банках несколько кредитов, а полученные деньги перевести на якобы безопасный счет.

Волгоградец выполнил полученные от мошенников инструкции: оформил займы и вместе со своими сбережениями через банкоматы перевел в общей сложности 10,8 млн рублей. Спустя время он понял, что стал жертвой преступления и обратился с заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

До этого сообщалось, что в Ижевске таксист спас 200 тысяч рублей, которые просили аферисты у пенсионерки. Мужчине поступил заказ доставить посылку из столицы Удмуртии в город Глазов. Когда извозчик подъехал по адресу отправителя, его встретила встревоженная пожилая женщина и передала пакет. Заглянув внутрь, водитель увидел, что в пакете находится крупная сумма наличности. Зная о том, что таким способом аферисты похищают деньги пенсионеров, гражданин обратился в полицию.

Ранее мошенники пригрозили пенсионерке статьей за помощь ВСУ и заставили продать жилье.