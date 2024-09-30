ОАЭ помогают в расследовании дела о взятках замглавы МВД Дагестана

В рамках расследования дела о взятках замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова следствие просило о помощи Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Согласно документам, следствию нужны заключения пяти фоноскопических, компьютерно-технической, трех оценочных и двух лингвистических судебных экспертиз. После этого с их результатами ознакомят обвиняемого и его защитников.

«В настоящее время по уголовному делу необходимо получить ответы из компетентных органов и Объединенных Арабских Эмиратов», — отмечается в материалах.

Следствие считает, что Исмаилов, будучи руководителем следственного управления, вместе с заместителем Абдулгапуровым и другими пока неустановленными лицами получил взятки за то, что не стал возбуждать уголовное дело за незаконное строительство дома, а также за незаконное положительное решение за распределение бюджетных средств материнского капитала. В общей сложности злоумышленники получили 1,3 млн руб.

Ранее суд арестовал восемь земельных участков экс-замглавы МВД Дагестана.