Стало известно о перестрелке в Бейруте после сообщений о ликвидации Насраллы

В Бейруте через несколько минут после официального подтверждения ликвидации генерального секретаря движения «Хезболла» Хасана Насраллы началась перестрелка. Об этом сообщает корреспондент «Известий», находившийся в районе Хамра ливанской столицы.

По словам корреспондента, люди достали оружие и начали стрелять в воздух, интенсивность выстрелов была очень высокой.

28 сентября Израиль сообщил, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем израильских военно-воздушных сил по подземному штабу организации на юге Бейрута.

Израильская сторона утверждает, что за 32 года пребывания Насраллы на посту лидера «Хезболлы» он был ответственен за уничтожение многих израильских гражданских лиц и солдат, а также за планирование и осуществление тысяч терактов против Израиля. По данным армии Израиля, Насралла был главным лицом, принимающим решения, и единственным утверждающим стратегически-системные решения, а иногда и тактические решения в организации.

Ранее сообщалось, что жители Бейрута ночуют на пляже в спальниках и палатках из-за ударов Израиля.