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Найдены доказательства вины замглавы МВД Дагестана в коррупции

Оперативники нашли подтверждения причастности замглавы МВД Дагестана к коррупции

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МВД РФ по Республике Дагестан

Оперативники нашли подтверждения причастности заместителя главы МВД Дагестана Руфата Исмаилова и его заместителя Далгата Абдулгапурова к коррупции и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«Судом проверена обоснованность подозрения органов следствия в причастности к инкриминируемым им преступлениям, что подтверждается результатами оперативно-разыскной деятельности, а также иными материалами уголовного дела, представленными следователем в обоснование заявленного ходатайства», — сообщается в документах.

Следствие считает, что Исмаилов, будучи руководителем следственного управления вместе с заместителем Абдулгапуровым и другими пока неустановленными лицами получил взятки за то, что не стал возбуждать уголовное дело за незаконное строительство дома, а также за незаконное положительное решение за распределение бюджетных средств материнского капитала. В общей сложности, злоумышленники получили 1,3 миллиона рублей.

До этого Басманный районный суд Москвы арестовал восемь земельных участков и другую собственность, которая, по версии силовиков, принадлежит экс-замглавы МВД Дагестана Руфату Исмаилову.

Ранее по подозрению в даче взятки задержали депутата Заксобрания Карелии.

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