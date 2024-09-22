В Харькове сотрудники военкомата избили мужчину

В Харькове трое сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) втроем избили лежащего мужчину, а после увезли его на легковом автомобиле. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua», который также опубликовал видео инцидента.

По данным информационного ресурса, местные жители просили военкомов не бить мужчину, однако на это они ответили, что он сам на них напал и отказался показывать свои документы.

В августе «Страна.ua» также опубликовало кадры, на которых трое сотрудников ТЦК насильно задержали мужчину. Военнообязанного затащили в микроавтобус с заломанными руками, и при этом в ходе задержания не присутствовал полицейский, что является нарушением украинского законодательства.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Киеве подожгли автомобиль военнослужащего.