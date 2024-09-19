ФСБ проводит проверку в отношении экс-замгубернатора Брянской области Александра Петроченко. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Я неоднократно говорил, что самое главное — работать честно, а за любое нарушение последует наказание, предусмотренное законом, причем самое суровое», — написал он.

Богомаз добавил, что регион занимает лидирующие позиции по уровню доверия граждан к власти. Силовые структуры ведут борьбу с любыми видами проявления коррупции, добавил он.

Незадолго до этого сообщалось, что следователи и сотрудники правоохранительных органов провели обыски сразу по нескольким адресам по делу о коррупции в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова.

О том, что на генерала Путилова завели дело, стало известно 18 сентября. Дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Генерал задержан, он находится под стражей.

Ранее в Госдуме заявили, что борьба с коррупцией должна происходить открыто и гласно.