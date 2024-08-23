Молодые сотрудники ИК-19, где взяли заложников, приняли присягу накануне

Молодые сотрудники ИК-19, где произошел захват заложников, приняли присягу накануне в День государственного флага РФ. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным телеканала, в качестве почетных гостей на мероприятии были ветераны уголовно-исправительной системы, родители молодых сотрудников, которые отличались в служебной, культурной и спортивной жизни учреждения и области.

Давно работающим сотрудникам вручили погоны с очередными специальными званиями, медали, ведомственные награды и прочее.

По предварительным данным, колонию захватили четыре человека. Также появилась информация, что нападавшие заявили о принадлежности к «Исламскому государству» (организация запрещена в России).

Во ФСИН России заявили, что проводятся мероприятия по освобождению заложников в волгоградской колонии.

В середине июня шесть заключенных, сбежавших из камер, взяли в заложники двух сотрудников СИЗО в Ростовской области. Они требовали машину и освобождения. Силовики провели операцию по освобождению заложников, в ходе которой пятеро террористов были ликвидированы. Уточняется, что сотрудники ростовского СИЗО освобождены, они не пострадали.

Ранее под Волгоградом перекрыли дорогу к ИК №19.