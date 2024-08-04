В Великобритании усиливают охрану мечетей

МВД Великобритании выделило £30 млн на усиленную охрану мечетей на фоне протестов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление на сайте британского ведомства.

В случае возникновения риска нападения местные власти и мечети смогут запросить у МВД «быстрое развертывание сил безопасности».

31 июля сторонники крайне правой организации «Английская лига защиты» (English Defence League) устроили столкновения с полицейскими напротив мечети на акции протеста из-за нападения на детей в Саутпорте 29 июля. Место протеста было выбрано из-за неподтвержденных сведений о вероисповедании нападавшего. Пострадали более 50 полицейских.

Многие из участников беспорядков скрывали свои лица за масками. После вспышки насилия несколько полицейских получили ранения. Протестующие использовали для нападения на полицейских булыжники, петарды и бутылки. В ходе потасовки ультраправые сожгли автомобиль, также был разграблен магазин.

Позднее насильственные протесты ультраправых в Великобритании продолжились.

Ранее Илон Маск на фоне массовых беспорядков в Британии предрек гражданскую войну в стране.