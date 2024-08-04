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МИД РФ сделал обращение из-за протестов в Великобритании

Захарова призвала власти Британии воздержаться от насилия к протестующим

Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова от лица России призвала власти Великобритании воздержаться от применения необоснованного насилия к протестующим против нелегальной миграции ультраправым. Официальный комментарий Захаровой размещен на сайте МИД РФ.

«В данном случае именно британские власти и полиция должны действовать исключительно на основании законов. Напоминаем, что граждане имеют полное право на выражение несогласия с политикой властей», — подчеркнула она.

Критику Захаровой вызвало разрешение главы МВД Великобритании Иветт Купер применять «максимально жесткие меры» в отношении протестующих.

До этого в Великобритании задержали сто человек после столкновений ультраправых с полицией в Ротереме. В ходе протестов митингующие попытались поджечь гостиницу и ранили полицейского.

Ранее Илон Маск на фоне массовых беспорядков в Британии предрек гражданскую войну в стране.

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