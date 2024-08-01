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В Сочи чиновник брал взятки за места на кладбище и был задержан

Экс-советника мэра Сочи задержали по делу о взятках за места на кладбище

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Depositphotos

Сотрудники Следственного комитета задержали бывшего советника мэра Сочи и двух его подельников, которых подозревают в получении взяток за предоставление мест на кладбище. Об этом сообщили в Telegram-канале главка ведомства по Краснодарскому краю.

По данным обвинения, экс-советник создал группу, которая занималась предоставлением мест для захоронения за деньги. В нее вошли глава отдела по организации ритуальных дел департамента городского хозяйства администрации Сочи, генеральный директор и бухгалтер ритуального агентства, работник службы по вопросам ритуальных дел и бизнесмен.

По закону, захоронение на кладбищах осуществляется бесплатно. Однако группа экс-советника создала условия, из-за которых получить место можно было только за взятку. Ее размер варьировался от 200 тыс. до 3 млн руб.

Согласно оценке СК, в месяц злоумышленники получали 10-15 млн руб. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о получении взятки. Всего в деле семь фигурантов, но их имена и фамилии в публикации не приводятся.

«В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании всем фигурантам соответствующих мер пресечения, в том числе в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении следователей.

В конце июля по уголовному делу о взятке был задержан зампредседателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов.

Ранее находящегося под следствием российского чиновника отправили на СВО.

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