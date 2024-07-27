В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

На территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
По его словам, силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся наготове.
Чиновник также призвал граждан сохранять спокойствие.
Незадолго этого опасность атаки дронов объявили в Белгородской и Курской областях.
Вечером 26 июля средства ПВО уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области.
В тот же день беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал недействующее предприятие в поселке Горшечное Горшеченского района Курской области.
26 июля губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о последствиях ночной атаки 47 украинских дронов в регионе. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, все ландшафтные пожары были оперативно потушены дежурными расчетами.
Ранее на Украине заявили, что запускают дроны в Россию с секретных баз.