В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

На территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся наготове.

Чиновник также призвал граждан сохранять спокойствие.

Незадолго этого опасность атаки дронов объявили в Белгородской и Курской областях.

Вечером 26 июля средства ПВО уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области.

В тот же день беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал недействующее предприятие в поселке Горшечное Горшеченского района Курской области.

26 июля губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о последствиях ночной атаки 47 украинских дронов в регионе. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, все ландшафтные пожары были оперативно потушены дежурными расчетами.

Ранее на Украине заявили, что запускают дроны в Россию с секретных баз.