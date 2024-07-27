Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор Гусев: в Воронежской области объявили опасность атаки дронов

close
100%
Shutterstock

На территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся наготове.

Чиновник также призвал граждан сохранять спокойствие.

Незадолго этого опасность атаки дронов объявили в Белгородской и Курской областях.

Вечером 26 июля средства ПВО уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области.

В тот же день беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал недействующее предприятие в поселке Горшечное Горшеченского района Курской области.

26 июля губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о последствиях ночной атаки 47 украинских дронов в регионе. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, все ландшафтные пожары были оперативно потушены дежурными расчетами.

Ранее на Украине заявили, что запускают дроны в Россию с секретных баз.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами