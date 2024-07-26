В Санкт-Петербурге горит неэксплуатируемое здание

В МЧС России заявили, что пожар на площади в 1 тыс. кв. м тушат в неэксплуатируемом трехэтажном здании в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что огонь охватил трехэтажное здание, сведений о пострадавших не поступало.

В МЧС добавили, что в ликвидации пожара задействованы около 40 специалистов и 10 единиц техники.

24 июля пожар произошел в жилом доме, расположенном на Молодежной улице в Москве. Возгорание охватило территорию площадью порядка 2 тыс. квадратных метров. Огонь с седьмого этажа перешел на балкон восьмого этажа и чердак многоэтажного дома. Площадь возгорания первоначально составляла 200 квадратных метров.

К тушению были привлечены 150 человек и 46 единиц техники.

До этого в Москве пожар произошел на крыше Центра цифровизации образования. Местные жители сообщили о возгорании в МЧС, и к моменту появления специалистов на месте около 100 человек уже самостоятельно покинули здание.

Ранее в Москве эвакуировали людей из ТЦ «Охотный ряд» из-за пожара на парковке.