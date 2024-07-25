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В Татарстане чиновникам пригрозили лишением премий за формальные ответы

Чиновников Альметьевска могут лишить премий за формальные ответы гражданам

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Shutterstock

Руководитель исполнительного комитета города Альметьевска в Республике Татарстан Айнур Исхаков пригрозил чиновникам лишить их премий за формальные ответы жителям города. О новом наказании он рассказал в своем Telegram-канале.

«За ненадлежащее качество ответов будет применяться строгая персональная ответственность», — заявил Исхаков по итогам оперативного совещания, проведенного по поручению главы района Тимура Нагуманова.

Глава исполкома также отметил, что за формальные ответы подчиненных будут нести ответственность и их непосредственные руководители тоже.

На упомянутой встрече среди прочих были рассмотрены вопросы и жалобы от жителей Альметьевска. В ходе совещания также выяснилось, что часто граждане получают неполные или формальные ответы вроде «Принято в работу». Но эта формулировка не дает конкретной информации о том, когда будет решена поступившая проблема.

Исхаков рассказал, что 23 июля к ним поступило обращение о покосе травы в Кадетском парке, однако службы не отреагировали на него вовремя. По его словам, в настоящее время все виновные уже понесли заслуженное наказание.

Ранее в Татарстане предложили запретить пропаганду разводов и одиночества.

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