В Татарстане чиновникам пригрозили лишением премий за формальные ответы

Руководитель исполнительного комитета города Альметьевска в Республике Татарстан Айнур Исхаков пригрозил чиновникам лишить их премий за формальные ответы жителям города. О новом наказании он рассказал в своем Telegram-канале.

«За ненадлежащее качество ответов будет применяться строгая персональная ответственность», — заявил Исхаков по итогам оперативного совещания, проведенного по поручению главы района Тимура Нагуманова.

Глава исполкома также отметил, что за формальные ответы подчиненных будут нести ответственность и их непосредственные руководители тоже.

На упомянутой встрече среди прочих были рассмотрены вопросы и жалобы от жителей Альметьевска. В ходе совещания также выяснилось, что часто граждане получают неполные или формальные ответы вроде «Принято в работу». Но эта формулировка не дает конкретной информации о том, когда будет решена поступившая проблема.

Исхаков рассказал, что 23 июля к ним поступило обращение о покосе травы в Кадетском парке, однако службы не отреагировали на него вовремя. По его словам, в настоящее время все виновные уже понесли заслуженное наказание.

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