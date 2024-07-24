«Страшное зрелище»: очевидица рассказала подробности о взрыве автомобиля в Москве

Момент взрыва автомобиля на Синявинской улице в Москве стал «страшным зрелищем», сначала жильцы подумали, что мог взорваться баллон. Об этом 360.ru рассказала местная жительница.

«Утром вообще было непонятно. Начали люди толпиться. Честно говоря, сначала подумали, что что-то сильно взорвалось, думали, баллон, может, какой-то. Я вышла на улицу с целью выкинуть мусор, но по итогу — лучше бы не выходила. Страшное зрелище», — поделилась очевидица.

Она уточнила, что в первые 20 минут после инцидента на месте случившегося прибыли только несколько сотрудников полиции. Теперь, по ее словам, территорию оцепили.

24 июля автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался на парковке во дворе дома на Синявинской улице на севере столицы. В момент взрыва в машине находился Андрей Торгашов, ему оторвало конечности. Кроме него с рваными ранами лица госпитализировали женщину.

RT сообщал, что Торгашов — участник специальной военной операции, рядом с ним в момент взрыва находилась его жена. По данным mk.ru, Торгашов родился в Казахстане, какое-то время жил в Новосибирске и Калининграде, потом переехал в Москву. Несколько лет назад он служил в одной из секретных воинских частей и числился там в должности старшего офицера.

Ранее сообщалось, что после взрыва автомобиля с участником СВО в Москве было возбуждено дело.