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Сапсерферам, спасшим запутавшегося в сетях горбатого кита, грозит большой штраф

В Австралии сапсерферы спасли кита из сетей для акул и нарвались на штраф

Сапсерферы из Австралии освободили горбатого кита, попавшего в сеть для акул, и теперь могут быть оштрафованы, сообщает ABC News.

На днях спортсмены решили поплавать на рассвете и позаниматься йогой на паддлбордах в районе пляжа Маркула-Бич в городе Саншайн-Кост, штат Квинсленд. Вскоре группа из трех мужчин и одной женщины заметила кита, попавшего в беду. Они сообщили об увиденном властям, но когда спустя почти час никто не приехал, поняли, что ситуация настолько срочная, что нужно действовать самим. Сапсерферы разрезали сеть ножом, после чего кит уплыл.

Власти утверждают, что действия неравнодушных австралийцев противоречили закону и могли травмировать животное.

«В целях собственной безопасности мы напоминаем, что не следует приближаться к китам, попавшим в сети, или пытаться их освободить», — подчеркнул пресс-секретарь Департамента сельского хозяйства и рыболовства (DAF). Также в департаменте заявили, что поврежденная сеть будет заменена, когда позволят погодные условия.

Согласно законодательству Квинсленда, за вход в воду в радиусе 100 метров от кита человек может быть оштрафован на $19,3 тыс. Штраф не взимается, если у нарушителя есть «разумное оправдание». Также людям запрещено приближаться на расстояние ближе 20 метров к сетям для ловли акул, используемым в рамках программы правительства штата по борьбе с акулами. За это нарушение грозит штраф в размере $32,2 тыс. и возможности его избежать при наличии «разумных причин» не существует.

Ранее трех сапсерферов едва не унесло в открытое море в Приморье.

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