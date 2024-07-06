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В Шереметьево пассажиры пожаловались на коллапс у стоек регистрации

В Шереметьево пассажиры пожаловались на коллапс с регистрацией из-за урагана

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Shutterstock

В московском аэропорту Шереметьево из-за прошедшего урагана пассажиры пожаловались на коллапс у стоек регистрации и в залах ожидания. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Сотни пассажиров с задержанных рейсов ожидают в очереди, чтобы обменять билеты, купить новые, или просто попасть на свой рейс», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за последнее время в Шереметьево были отменены или перенесены более 36 рейсов. Многие пассажиры опоздали на свои рейсы и пытаются приобрести новые билеты, из-за чего образуются крупные очереди.

5 июля в Москве и Московской области произошли гроза, ливень и ураган. В связи с этим крупные городские парки, Московский зоопарк и другие открытые общественные места столицы оказались закрыты. В пресс-службе Московской железной дороги сообщали, что поезда на участке Белые Столбы — Барыбино Павелецкого направления двигаются по одному пути из-за деревьев, упавших на перегоне в результате грозы.

Ранее москвичам пообещали снижение осадков на выходных.

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