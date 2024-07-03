В Москве произошел конфликт со стрельбой между таксистом и пешеходом

В Москве произошел конфликт между таксистом и пешеходом, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Драка, закончившаяся перестрелкой, произошла на юго-востоке столицы. По данным собеседника агентства, между собой повздорили водитель такси и пешеход. Сейчас с ними работают правоохранители.

«Мужчин разняли мимо проезжавшие водители. Пострадавших нет», — утверждает инсайдер.

Первоначально Telegram-канал Mash сообщал, что стрельбу по людям открыл мужчина на Тихорецком бульваре в районе Люблино. По информации источника, в результате несколько человек пострадали. Отмечалось, что инцидент произошел во время драки мигрантов, в которой принимали участие около 20 человек. После стрельбы все разбежались.

Днем ранее жители Тюмени сообщили о стрельбе возле гипермаркета «Окей», который расположен на Широтной улице в южной части города. Правительство Тюменской области сообщило, что инцидент произошел на бытовой почве.

Ранее неизвестные устроили стрельбу на свадьбе во Франции и ранили четырех человек.