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Каждый второй арестант в России попал в СИЗО за нетяжкие преступления

Минюст: половине арестантов СИЗО в России вменяют преступления небольшой тяжести

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Половина содержащихся в российских СИЗО граждан были арестованы за нетяжкие преступления. Об этом заявил замминистра юстиции РФ Вадим Федоров на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), передает РИА Новости.

«По состоянию на 1 января 2024 года в СИЗО более 100 тыс. подозреваемых и обвиняемых, половина из них — по подозрению в совершении преступлений небольшой тяжести», — сообщил Федоров.

Он уточнил, что в 2024 году Минюст и ФСИН провели анализ того, в отношении каких подозреваемых применялись меры заключения под стражу в СИЗО Москвы и Московской области.

«В 40% случаях мера содержания под стражей избиралась, когда у лица не было гражданства РФ, регистрации на территории России и постоянного источника дохода»,— отметил замглавы ведомства.

По словам Федорова, еще в 33% случаев решение суд принимал из-за отсутствия у обвиняемых регистрации по месту жительства и постоянного источника дохода. Лишь в 16% случаев замена меры пресечения происходила в связи с нарушением предыдущих ограничений, наложенных судом.

На ПМЮФ представитель Минюста также выступил с инициативой, предложив ввести в судах новую меру пресечения для некоторых обвиняемых.

Ранее в СПЧ призвали ввести уголовную ответственность за кибербуллинг и вебкам.

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