Волгоградцы избили знакомую кастетом и похитили ее ради вымогательства 50 тысяч рублей

В Волгограде четверо мужчин избили и похитили знакомую, чтобы вымогать у нее деньги. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в ночь на 14 июня, когда четверо мужчин встретили на улице Строителей свою знакомую и обвинили ее якобы в краже 50 тысяч рублей. Они стали вымогать у нее эти деньги и для убедительности избили ее кастетом по лицу и телу. Затем они усадили девушку в машину, увезли и заперли в одной из комнат съемной квартиры, где удерживали ее следующую неделю. В результате похищенной удалось сбежать через открытый балкон, пока злоумышленников не было дома.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о похищении и вымогательстве. Правоохранительные органы задержали подозреваемых, они признали свою вину в содеянном. Суд уже рассмотрел прошение о заключении преступников под стражу, расследование продолжается.

Ранее в Краснодарском крае мужчины удерживали избитую девушку в своей машине.