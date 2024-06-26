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В Башкирии сестры-близнецы спасли пятерых детей и мать из горящего дома

Baza: в Башкирии две сестры спасли семью из горящего дома

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Телеграм-канал «Baza»

В Ишимбайском районе Башкирии 14-летние сестры-близнецы помогли семье спастись из горящего дома, они вывели из огня пятерых детей и мать. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Частный дом загорелся в деревне Карагайново, в момент возгорания в помещении находились семеро детей и их мать. Первыми от запаха дыма проснулись две 14-летние сестры, девочки через окно вытащили из огня пятерых маленьких братьев и сестер, потом разбудили мать и вывели ее.

Пока пожарные ехали на вызов, многодетная мать сама потушила пожар. Дети не пострадали, а женщина обожглась во время тушения.

До этого сообщалось, что в Бессоновском районе Пензенской области соседи спасли шестерых детей из горящего частного дома, в момент возгорания несовершеннолетние находились без присмотра взрослых. Соседи, увидев пожар, помогли им выбраться через окно до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Выход из дома уже был отрезан огнем. Прибывшие на место огнеборцы МЧС России оперативно ликвидировали горение дома и надворных построек на площади 70 квадратных метров. По данным местных СМИ, многодетные родители уехали в магазин и оставили детей дома одних.

Ранее россиянка вылезла на козырек окна на 7-м этаже, спасаясь от огня в квартире.

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