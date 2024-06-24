Женщину, которая ушла в горы одна, временно парализовало из-за крапивы

В США спасатели помогли женщине, которую временно парализовало из-за ожога крапивы. Об этом пишет New York Post.

На прошлой неделе туристка отправилась в горы и остановилась, чтобы набрать воды из ручья на перевале Табуз в южной части Сьерра-Невады, штат Калифорния. В какой-то момент она испытала неприятное жжение, которое приняла за укус паука, а затем внезапно потеряла чувствительность ног.

«После этого она не смогла продолжить спуск», — говорится в заявлении поисково-спасательной службы округа Иньо.

Она смогла связаться с экстренными службами и передать свои координаты как раз перед тем, как устройство разрядилось. Спустя некоторое время спасатели нашли парализованную женщину, которую они затем «медленно пронесли по сложному участку тропы, обеспечив ее безопасность с помощью веревок».

Вся операция по спасению заняла более пяти часов. При этом только через несколько дней медики пришли к выводу, что женщина пострадала не из-за укуса паука, а потому что ее ужалила крапива. Сейчас она продолжает восстанавливаться после несчастного случая.

Ранее турист в шортах и футболке застрял на заснеженном склоне в Сочи.