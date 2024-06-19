Россиянке пришлось удалить сосок после операции по увеличению груди

Жительница Краснодара заработала осложнения после пластической операции и теперь собирается судиться с клиникой. Ее историю рассказал Telegram-канал Kub Mash.

Как утверждает 37-летняя пострадавшая, она обратилась в клинику «Екатерининская» в январе 2023 года и собиралась сделать маммопластику «для эстетики». Однако операция прошла неудачно, и грудь стала непропорциональной.

Кроме того, после вмешательства у пациентки начался некроз ареолы и соска. Когда он начал темнеть, женщине вновь пришлось лечь на хирургический стол, и в итоге хирурги просто удалили омертвевшие ткани.

Около года краснодарка восстанавливалась после череды операций, но недавно врачи обнаружили кисты в ее молочной железе. Деньги за пластику груди пострадавшей так и не вернули. Сейчас женщина собирается подавать иск в суд и консультируется с другими клиниками.

Ранее женщина три месяца ходила с ножницами в брюшной полости из-за ошибки хирурга.