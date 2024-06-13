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Задержан начальник Восточно-Сибирской железной дороги

Начальник Восточно-Сибирской железной дороги Владимиров задержан из-за взятки

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Начальник Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) Вадим Владимиров задержан по подозрению в получении взятки. Об этом написал Telegram-канал «Альтернативная юриспруденция».

«Сегодня это случилось. Задержание и последующие следственные действия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело находится в производстве пятого следственного управления ГСУ СК России в Новосибирске. Также сообщается, что под стражей в последнее время находились предполагаемые взяткодатели.

Telegram-канал напоминает, что полгода назад появлялась новость о задержании Владимирова, тогда она оказалась фейком.

Официального подтверждения информации не поступало.

Владимиров с мая 2018 и до марта 2021 года работал начальником Красноярской железной дороги. В марте 2021 года был назначен начальником Восточно-Сибирской железной дороги.

До этого сообщалось, что Балашихинский городской суд Московской области получил дело о крупнейшей взятке в истории современной России. Бывший руководитель следственного отдела СКР в Тверском районе Москвы 35-летний майор юстиции Марат Тамбиев обвиняется в десяти случаях получения взяток на общую сумму более $1,5 миллиона, 2718 биткоинов (7,3 млрд рублей) и еще $1,3 миллиона.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.

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