Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России проверят 13 вузов, которые экзаменуют мигрантов

Рособрнадзор проверит 13 вузов, экзаменующих иностранцев по русскому языку

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство проверит 13 высших учебных заведений, которые проводят экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства РФ для иностранцев. Об этом пишет ТАСС.

«Сейчас по поручению правительства у нас все вузы, которые занимались экзаменами, имели право проводить экзамены, в плане проверки. 13 вузов у нас находятся в плане на проверку», — сказал он на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В настоящее время в РФ насчитывается 129 функционирующих площадок для проведения экзаменов для мигрантов, 87 из которых находятся на базе вузов.

Мигранты в России больше не смогут сдавать экзамен по русскому языку в коммерческих организациях. В Минобрнауки РФ сообщили, что 12 вузов, уполномоченных проводить тестирование, расторгли все договоры со своими партнерами. Ранее такое распоряжение дал глава ведомства Валерий Фальков. Оно стало реакцией на скандал с Институтом имени Пушкина, сотрудники которого были вовлечены в схему незаконной выдачи сертификатов о знании языка иностранцам. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Рособрнадзоре заявили о готовности ввести устную часть в экзамен для мигрантов.

Все новости на тему:
ПМЭФ-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами