В России проверят 13 вузов, которые экзаменуют мигрантов

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство проверит 13 высших учебных заведений, которые проводят экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства РФ для иностранцев. Об этом пишет ТАСС.

«Сейчас по поручению правительства у нас все вузы, которые занимались экзаменами, имели право проводить экзамены, в плане проверки. 13 вузов у нас находятся в плане на проверку», — сказал он на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В настоящее время в РФ насчитывается 129 функционирующих площадок для проведения экзаменов для мигрантов, 87 из которых находятся на базе вузов.

Мигранты в России больше не смогут сдавать экзамен по русскому языку в коммерческих организациях. В Минобрнауки РФ сообщили, что 12 вузов, уполномоченных проводить тестирование, расторгли все договоры со своими партнерами. Ранее такое распоряжение дал глава ведомства Валерий Фальков. Оно стало реакцией на скандал с Институтом имени Пушкина, сотрудники которого были вовлечены в схему незаконной выдачи сертификатов о знании языка иностранцам. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Рособрнадзоре заявили о готовности ввести устную часть в экзамен для мигрантов.