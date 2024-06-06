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Правоохранители ввели план «Перехват» после смертельной стрельбы на западе Москвы

Baza: стрелявший в мужчину в районе Фили-Давыдково был одет во все черное

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Depositphotos

После стрельбы в районе Фили-Давыдково в Москве ввели план «Перехват». Об этом сообщили в правоохранительных органах.

По данным Telegram-канала Baza, открывший стрельбу мужчина был одет во все черное: штаны, куртку и кепку. Он добил раненого мужчину выстрелами в голову.

На место инцидента прибыли полиция и несколько автомобилей скорой. Подозреваемого разыскивают, место происшествия оцеплено.

В прокуратуре до этого отметили, что тело нашли на улице Алексея Свиридова рядом со строительной площадкой эстакады через Рублевское шоссе. Жертвой оказался 35-летний мужчина.

По данным Telegram-канала Mash, в человека стрелял мужчина в черной маске, после чего сбежал с места преступления. По словам очевидцев, после того, как пострадавший перестал подавать признаки жизни, стрелявший поспешил скрыться во дворах неподалеку.

Ранее россиянин выстрелил в сотрудника ДПС, который хотел проверить у него документы.

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