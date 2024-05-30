В метрополитене Киева увеличили интервалы движения поездов

Руководство метрополитена в столице Украины приняло решение увеличить интервалы движения поездов из-за нехватки сотрудников. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua» со ссылкой на коммунальное предприятие «Киевский метрополитен».

В заявлении отмечается, что дефицит кадров стал следствием сразу нескольких причин. Одна из них — мобилизация населения, так как в ее рамках на службу в армию были призваны 7% работников метрополитена.

Представители предприятия уточнили, что в настоящее время открыты 83 вакансии на должность машинистов электропоездов. На иные позиции ищут еще несколько десятков специалистов.

«Интервалы увеличат на всех линиях на 45–60 секунд», — говорится в материале.

23 апреля в метрополитене в Харькове приостановили движение поездов из-за нехватки напряжения в электросети. В тот момент метрополитен работал только как укрытие на время воздушной тревоги.

11 апреля в населенном пункте произошла аналогичная ситуация. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о временном прекращении работы метрополитена в связи с произошедшими в городе взрывами.

Ранее возле станции метрополитена на юго-западе Киева произошел пожар.