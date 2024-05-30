Протоиерей рассказал историю о воскресшем на СВО китайце, который оказался якутом

Московский протоиерей Артемий Владимирова перепутал национальность героя своего рассказа о чудесном воскрешении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом пишет портал «Подъем».

Во время пасхального выпуска передачи «Беседы с батюшкой» Владимиров рассказал, что видел ролик о китайце — участнике СВО, который получил пулю в живот и впал в кому, во время которой к нему явился святитель Лука Крымский, который даровал солдату исцеление.

Оказалось, что в репортаже, о котором говорил Владимиров, речь на самом деле шла о якуте, который потерял много крови и некоторое время пролежал бездыханный на операционном столе, и в этот момент к нему приходил святой. После этого военнослужащий крестился.

До этого сообщалось, что в Омске ликвидировали приход Покрова Пресвятой Богородицы Католической церкви, священник которой хранил икону с бандеровцами.

Ранее сообщалось об инциденте в США, где священник потратил более 3,5 млн рублей приходских денег на донаты в играх.