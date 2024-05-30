В Европе сообщили о распространении «клещей-монстров»

«Клещи-монстры» (кровососущие клещи рода Hyalomma) распространяются в Европе. Об этом пишет газета The Sun со ссылкой на исследования ученых.

«Есть опасения, что кровососущие паразиты, переносящие смертельную болезнь, продвигаются по Европе», — говорится в материале.

Отмечается, что чаще всего такие клещи серьезно распространялись в Африке и Юго-Восточной Азии. В течение последних десятилетий в Европе их можно было встретить крайне редко, однако в последние годы ситуация изменилась. Совсем недавно их обнаружили, в Великобритании, Швеции, Германии, а также на севере Италии.

До этого эпидемиолог Людмила Карань отмечала, что после укуса клеща важно отправить его на лабораторное исследование, чтобы выяснить, передает ли он опасные заболевания.

Она уточнила, что людям, проживающим в районе, где высока вероятность заражения клещевым энцефалитом, важно как можно скорее предпринять меры профилактики и обратиться в городскую клинику для получения противоклещевого иммуноглобулина.

Ранее ученые выяснили, какую группу крови больше всего любят клещи.