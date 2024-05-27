В Подмосковье дачник напал на знакомого с лопатой из-за кражи гравия

Жители Подмосковья устроили драку из-за конфликта на даче. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Мытищах. Между соседями постоянно возникали конфликты, противостояние продолжалось 11 лет. Один из мужчин установил на участке большое количество камер.

Недавно владелец участка заметил, как его сосед якобы попытался украсть гравий с помощью лопаты и тележки. Мужчина выбежал, схватился за лопату и попытался прекратить вывоз камня, но в результате ссора переросла в более серьезный конфликт.

«Я попытался прекратить этот процесс ограбления, поскольку мое имущество похищалось в моем присутствии, и отобрать у них орудие преступления – лопату», – поделился россиянин.

По словам второго участника конфликта, гравий был бесхозным, поэтому он решил забрать его. Сосед с такой позицией не согласен. По мнению мужчины, владелец участка рядом нанес ему ущерб в размере 30 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о грабеже группой лиц.

Ранее в Бурятии россиянин обиделся на соседа, не позвавшего его в гости, и выстрелил в мужчину из ружья.