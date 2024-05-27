На видео попала реакция генерала Попова на повторный отказ суда освободить его из СИЗО

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов отреагировал улыбкой на повторный отказ суда освободить его из следственного изолятора. Видеозапись реакции военного опубликовал Telegram-канал Shot.

27 мая 235-й гарнизонный военный суд рассмотрел ходатайство следствия о переводе Попова под домашний арест и принял решение оставить его в СИЗО.

24 мая Попову, арестованному по делу о мошенничестве, также отказались менять меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест. Тогда он прокомментировал приговор словами «бывало и хуже». Генерал-майору также предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц в особо крупном размере с использованием служебного положения. Подсудимый не признал вину.

21 мая стало известно об аресте Попова. Его подозревают в хищении свыше 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, предназначенных для возведения оборонительных сооружений на Запорожском направлении. Это не первый громкий арест в Минобороны. В конце апреля по делу о взятке арестовали замминистра обороны Тимура Иванова. Позже по аналогичному делу в СИЗО отправили главного кадровика ведомства Юрия Кузнецова.

Все события, связанные с задержаниями и арестами представителей Минобороны, происходят на фоне смены главы ведомства. 14 мая новым министром обороны стал Андрей Белоусов, который ранее занимал должность первого заместителя председателя правительства России.

Ранее в чистках в Минобороны РФ увидели «пригожинский след».