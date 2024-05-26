Россиянин с топором ворвался в магазин и потребовал деньги из кассы

В Добринском районе Липецкой области задержан местный житель по подозрению в ограблении сельского магазина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

По данным следствия, инцидент произошел 30 апреля, в обеденный перерыв в подсобное помещение магазина ворвался мужчина с топором в руках. Угрожая продавцу и заведующей, грабитель потребовал отдать ему выручку из кассы.

Напуганные женщины передали злоумышленнику почти 15 тысяч рублей, после чего нападавший скрылся. 40-летнего грабителя удалось оперативно задержать. Им оказался местный житель. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о разбое. Подозреваемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Москве вооруженный мужчина ворвался в банк и попытался его ограбить. Злоумышленник напал на сотрудницу, находившуюся там, ударив ее по голове. После этого он прошел в помещение кассы. Сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением личности злоумышленника и принимают меры к его поимке. Дело находится на контроле у Кузьминской межрайонной прокуратуры.

Ранее россиянка организовала разбойное нападение на брата из-за его зарплаты.