Россиян предупредили о трех опасных аферах, которые часто встречаются в Telegram

Часть обманных схем мошенников не меняется годами — все слышали о сообщениях от якобы попавшего в беду родственника с просьбой срочно перевести денег или предложениях о выгодной покупке брендовой техники по цене намного ниже рыночной. Но есть и другие аферы — на просторах Telegram они встречаются все чаще, и вполне способны лишить человека накоплений, а то и загнать в долги. О том, чего следует опасаться и как защититься от мошенников, «Газете.Ru» рассказал эксперт по финансам и инвестициям, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов.

Первая такая схема — финансовая пирамида.

«Пирамида «МММ» отнюдь не осталась в 90-х — подобные схемы до сих пор процветают, лишь периодически меняя форму с поправкой на современные реалии. Одно из самых громких дел последних лет — компания Finiko: ущерб пострадавших от нее вкладчиков оценивается в 250 млн рублей. Сейчас такие пирамиды активно ведут деятельность в Telegram и маскируют свою деятельность под какой-нибудь способ инвестиций. Это может быть облачный майнинг, торговые (финансовые) боты, предназначенные для совершения сделок на децентрализованных биржах, или всевозможные варианты якобы выгодных бизнес-схем. В самых примитивных случаях пользователям предлагают перевести средства на банковскую карту «трейдеру» и получить в разы больше после «игры на бирже», — объяснил он.

Обычно потенциальных жертв завлекают двумя путями. Первый — рассылки в личные сообщения: с человеком общаются напрямую, стараясь войти в доверие, а потом предлагают просто и быстро заработать в расчете на то, что желание легких денег победит голос разума. Второй вариант — Telegram-каналы, как специально созданные под мошенническую схему, так и перекупленные. В постах активно развиваются темы пассивного дохода, в итоге автор пишет, что знает крутой способ и сам им пользуется — и уводит аудиторию в финансовую пирамиду.

«Главные признаки мошенничества — гарантированная высокая прибыль при пассивном заработке, необходимость куда-либо переводить средства, размещение калькуляторов доходности для пользователей. В описании действительно работающего финансового инструмента слова «гарантированная доходность» и «высокий процент» не могут стоять рядом — ни один банк или официальный инвестиционный фонд не предложит таких условий. Постоянное упоминание пассивного дохода и «инновационных технологий» тоже свидетельствует о том, что перед вами пирамида. Поэтому не верьте таким заявлениям — и сразу покидайте подобные каналы, не вступая в переписку и не переходя по ссылкам», — рекомендовал он.

Вторая схема — фейковые токены. Токены — это цифровые активы (монеты), и мошенники чаще всего предлагают приобрести их на децентрализованной бирже (DEX). Для убедительности публикуют графики, где видно, как курс монеты уверенно растет. Подвох в том, что такие токены невозможно продать, а все графики — лишь красиво созданная иллюзия.

«Способов привлечения потенциальных жертв очень много. Это может быть опять-таки рассылка в личные сообщения, когда мошенник сначала начинает с дружеского общения, а потом советует вложиться в токены — или же, наоборот, говорит, что у него нет денег, но он знает способ выгодно заработать и готов поделиться им с вами за процент от дохода. Другой вариант — Telegram-каналы. Иногда их специально заводят под такой токен. Или же сначала маскируются под информационный канал, публикуют посты о трейдинге, занимаются аналитикой — чтобы затем рассказать подписчикам, как админ научился находить монеты, которые хорошо растут в цене, и готов поделиться информацией с аудиторией. Могут предлагать приобрести токены до листинга — якобы, скоро монета будет торговаться на всех популярных биржах, но пока есть шанс купить ее намного дешевле. Схемы разные — но суть одна», — добавил эксперт.

Чтобы обезопасить себя, никогда не покупайте неизвестные активы с децентрализованных бирж — этим рискуют заниматься далеко не все профессионалы в мире криптовалют. А когда решите что-то приобрести, обязательно проверьте монету на CoinMarketCap — это крупнейший в мире сайт, в режиме реального времени предоставляющий информацию о криптовалютах, включая цены на них.

Третья схема — бесплатное обучение.

«Мошенники предлагают пройти бесплатное обучение и начать хорошо зарабатывать — обычно на трейдинге или P2P-торговле, когда люди напрямую обмениваются друг с другом криптовалютой и фиатными средствами. Сначала обучение может выглядеть вполне безобидно, чтобы усыпить бдительность, а потом жертву вынуждают вложить деньги в обменник, с которого не вывести средства, или в фейковый токен. Способы заманивания все те же — спам в личные сообщения или в комментариях, создание «двойников» авторитетных каналов, где якобы знакомый вам автор приглашает подписчиков на обучение», — рассказал Голованов.

Эксперт напомнил, что бесплатное обучение — это сыр в мышеловке, как бы заманчиво и правдоподобно не звучало предложение, особенно, если касается трейдинга и P2P. Старайтесь не общаться с незнакомцами в личных сообщениях и отслеживайте свои подписки на каналы. Никогда не демонстрируйте экран смартфона или компьютера — не делайте фото, скриншотов, и не переходите по ссылкам от малознакомых людей.

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