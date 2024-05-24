В Пермском крае у женщины загорелось лицо во время конфликта с пьяным сожителем

В Пермском крае конфликт сожителей закончился сроком в колонии строгого режима. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Нижний Пальник. По версии следствия, между 33-летним мужчиной и его 32-летней возлюбленной произошла ссора. Во время перепалки россиянин, который к тому моменту уже выпил много спиртного, плеснул женщине в лицо горючей жидкостью. Рядом с женщиной находилась печь, из-за которой пострадавшая загорелась.

Россиянка получила ожог 45% тела, огонь охватил лицо, шею и конечности. Приехавшие на место медики оперативно госпитализировали женщину, но спасти ее не удалось.

Правоохранители оперативно задержали сожителя россиянки, в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным. Подозреваемого приговорили к девяти годам лишения свободы. По какой причине между возлюбленными произошел конфликт, не уточняется.

Ранее в Белоруссии пьяный мужчина поджег кровать, на которой спали жена и ее любовник.